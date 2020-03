Diversi gli aspetti positivi da considerare

Il numero delle persone contagiate al momento dal Coronavirus è di 1577. Il totale dei guariti ammonta a 83. Per quanto riguarda i decessi, la dipendenza della morte dal virus ancora non è stata accertata per nessuno dei 34 casi”. La maggior parte dei contagiati, cioè circa 800 persone, si trovano in quarantena di isolamento nelle proprie abitazioni, non hanno sintomi abbastanza gravi da richiedere cure ospedaliere. I ricoverati con sintomi sono circa 650.

“In questo momento vediamo ancora un’accelerazione nel numero di nuovi casi. Accelerazione attesa, purtroppo”. Il professor Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità, ha spiegato che “le misure di contenimento sono iniziate una settimana fa e il tempo di incubazione medio è di 4-5-6 giorni, massimo 12-13 giorni. Prima di vedere un eventuale effetto dobbiamo aspettare un’altra settimana, 10 giorni”.

Il professor Rezza sostiene che il Coronavirus in italia ha cominciato a propagarsi già da metà gennaio: “I primi casi ricostruiti retrospettivamente risalgono all’inizio del mese di febbraio, ma l’infezione probabilmente già circolava nella seconda metà del mese di gennaio. Su questo stiamo facendo verifiche per fare ricostruzioni retrospettive oltre alle proiezioni”.