15 al momento i carcerati positivi al virus

Potrebbero diventare 6000 I detenuti a poter trascorrere il resto della pena nelle proprie abitazioni, al momento sono già in 200, per le misure di prevenzione del contagio da Covid-19. Alfonso Bonafede credeva che sarebbero stati massimo in 3000 unità per il nuovo decreto legge.

La possibilità riguarda i detenuti a cui resta da scontare una pena di al massimo 18 mesi e non hanno commesso reati particolarmente gravi. La Lega, sentite le cifre, parla di follia ed attacca: “Rivolta in 27 carceri, più di 60 agenti feriti, decine di delinquenti evasi e 13 detenuti morti, padiglioni dati alle fiamme, più di 30 milioni di danni. La risposta dello Stato? Far uscire prima del tempo dal carcere 6.000 detenuti. Una follia: se Pd e 5 stelle vogliono farla, la Lega si opporrà in ogni modo e in ogni sede”.

Al momento nella penisola sono 15 i carcerati positivi al nuovo Coronavirus e sono numeri che potrebbero crescere notevolmente in spazi ridotti e sovraffolati come le galere italiane.