Si sta provvedendo alla ripetizione del tampone

La quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile per gli aggiornamenti sul Coronavirus non avrà luogo fino a data da destinarsi. Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile questa mattina ha accusato dei sintomi febbrili durante il comitato operativo. Qualche giorno fa si era sottoposto ad un tampone che era risultato negativo, si sta procedendo alla ripetizione del test e bisogna aspettare qualche giorno per saperne il risultato. Per questo la Protezione Civile ha disposto:

“A partire da oggi e fino a data da destinarsi la quotidiana conferenza stampa sull’emergenza coronavirus delle ore 18 è sospesa. Il Dipartimento continuerà a garantire la massima operatività e, anche per il tramite dell’Ufficio Stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull’emergenza in atto”.