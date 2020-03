In attesa di tornare davanti ai giudici, lo show in Paraguay

In attesa di tornare davanti ai giudici del tribunale nella giornata di martedì prossimo, l’ex stella brasiliana, Ronaldinho, ha partecipato ad un torneo di calcetto organizzato dalla casa circondariale in cui è detenuto, in Paraguay. Un paio di scarpette da calcio prestate da un agente di polizia e per la sua formazione arriva la vittoria.

Inizialmente una regola lo obbligava a non segnare gol, ma quando è sceso in campo, tutto è passato in secondo piano, con compagni e avversari che hanno preferito assistere allo show. Alla fine, come era facilmente auspicabile, la sua squadra ha vinto e Dihno appariva soddisfatto e sorridente.

La squadra ha vinto la finale del torneo 11-2, e al termine dello scontro è scattata la foto di gruppo con il trofeo, ovvero un maialino di 16 kg.