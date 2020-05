È successo negli USA per proteggersi dal Covid-19 ed ha dell'incredibile

Il parroco Tim Pelc di Detroit in Michigan ha sorpreso tutti. Le immagini diffuse sul social network Facebook sono diventate in poco tempo virali. “È un modo per portare avanti la tradizione, e mi è sembrato che le persone abbiano apprezzato” – così ha sottolineato il prete americano.

Per tenere le distanze di sicurezza contro il Coronavirus, ha pensato di utilizzare una pistola ad acqua per spruzzare l’acqua santa sui fedeli. In occasione della Pasqua ha cercato ad ogni costo di preservare la tradizione inventando anche la celebrazione “drive-in”. I fedeli passavano in auto davanti al sacerdote, che indossando mascherina e guanti senza avvicinarsi, procedeva con la benedizione attraverso l’utilizzo dell’arma giocattolo.

Le fotografie scattate da un fedele frequentante della parrocchia Larry Peplin, hanno fatto in tempi record il giro del mondo tramite la pubblicazione sulla fan page Facebook della St Ambrose di Detroit, a cui appartiene padre Pec. Le immagini hanno strappato un sorriso a moltissime persone. In un intervista rilasciata al quotidiano Buzzfeed News il parroco ha dichiarato di essersi organizzato assieme ad un suo amico medico sul come poter realizzare la cerimonia senza alcun rischio. “È stato un modo per continuare un’antica tradizione e mi è sembrato che le persone abbiano apprezzato” – ha giustificato al giornale.