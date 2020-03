I test hanno dato risultati incoraggianti sia in Cina che in Italia

Grazie a una collaborazione tra l’Istituto dei tumori di Napoli ed alcuni medici cinesi si è dimostrato che il Tocilizumab, un farmaco per artrite reumatoide, oltre ad essere un medicinale importante nel trattamento di questo problema si è utilizzato validamente contro le complicazioni del Covid-19. Il farmaco è stato somministrato a due pazienti con polmonite cronica portata dal nuovo Coronavirus e già dopo 24 ore dall’infusione (perché si tratta di un trattamento endovenoso) ci sono stati determinanti miglioramenti.

Anche in Cina è stato testato su 21 pazienti. Sulla base di questi elementi non ancora totalmente verificati, si sta valutando la possibilità di trattare altri malati in condizioni critiche. Il farmaco può essere distribuito gratuitamente da parte dell’azienda produttrice alle regioni che ne faranno richiesta.