La soluzione è più semplice di quanto si possa credere

Quanto sarebbe utile una chat per promemoria all’interno di WhatsApp? Quante volte siamo costretti ad inviare un messaggio a parenti e amici solo per ricordarci qualcosa o scaricare un immagine. Esiste un piccolo trucchetto che rende possibile inviare messaggi direttamente a se stessi tramite questa famosissima applicazione.

In molti potrebbero trovarla una cosa strana, ma se ci pensate bene risulta davvero utile. Quante volte avete trovato un articolo che vi interessa, ma non avevate la possibilità di leggerlo subito? Ricordare una particolare frase sentita da qualcuno a lavoro? Dei file sul pc da voler inserire sul telefono e naturalmente il cavetto USB non funziona o non si trova più? La cosa più plausibile sarebbe inviarlo ad un vostro contatto Whatsapp, ma perchè infastidire un proprio amico o parente per una propria esigenza? Perchè non risolvere una volta per tutte questa situazione inviandolo a se stessi! Come si fa?

La soluzione è più semplice di quanto si possa credere, basterà infatti creare un gruppo su Whatsapp. Una volta originato vi basterà dargli un nome ed aggiungere una persona, magari la più intima, a cui spiegare successivamente cosa avere fatto… adesso che il gruppo è stato creato vi basterà rimuoverla dalla chat, adesso nel gruppo ci siete solo voi e potrete inviarvi tutte le foto, video, immagini, articoli, file o messaggi che desiderate!