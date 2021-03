Puntata dedicata alla kermesse

Giovedì 4 marzo, alle 14.45, in diretta su BlogSicilia.it, andrà in onda la 40esima puntata della 16esima edizione di Casa Minutella, il talk show cult condotto da Massimo Minutella. La trasmissione sarà condivisa su molte pagine Facebook.

Casa Minutella andrà in onda anche su VideoRegione (canale 16 del digitale terrestre) e in differita dalle 18 su Radio Fantastica RMB.

Protagonista della puntata ancora una volta (e non poteva essere altrimenti) il Festival di Sanremo.

Programma ricchissimo: collegamento con l’inviata di BlogSicilia a Sanremo Carmen Guadalaxara e poi interviste a Gaia, Willie Peyote, Bugo, Luisa Corna (in collegamento), Fasma, Marcello Cirillo (in collegamento), Michele Bravi, Carlo Kaneba (in collegamento), i 4 Gusti, Red Ronnie (in collegamento da Casa Sanremo).

E non mancherà neanche il vox populi di Antonio Turco che è andato in giro per Palermo a chiedere il parere della ‘gente comune’ sul Festival.