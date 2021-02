il tampone molecolare di Moreno Conficconi ha dato esito negativo.

Gli Extraliscio saranno in gara al Festival di Sanremo 2021 che comincerà martedì 2 marzo.

Allarme rientrato per gli Extraliscio tampone negativo

È risultato NEGATIVO il tampone molecolare (per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2) effettuato ieri, giovedì 18 febbraio, da Moreno Conficconi, in arte Moreno Il Biondo, componente (insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara) della band EXTRALISCIO, in gara al 71° Festival di Sanremo.

Gli Extraliscio saranno così regolarmente in gara sul palco del Teatro Ariston con Davide Tuffolo con la canzone Bianca Luce Nera.

La band ha vissuto ore di apprensione insieme a tutta l’organizzazione del Festival.

Prima di accedere alle prove al Teatro Ariston, come da richiesta del Festival di Sanremo, mercoledì 17 febbraio, Moreno Conficconi era risultato positivo al tampone antigenico facendo, cosi e’ stato attivato il protocollo contro il covid. Per questo motivo, come da protocollo sanitario, si sono resi necessari l’isolamento fiduciario e il tampone molecolare per tutti i componenti del gruppo.

Il risultato del tampone molecolare di Moreno Il Biondo arrivato oggi, venerdì 19 febbraio, sostituisce il risultato del tampone antigenico, determinando che si è trattato di un falso positivo.

Tra il Festival di Sanremo e Moreno Conficconi

Lo sperimentatore e polistrumentista MIRCO MARIANI, la star del liscio MORENO IL BIONDO e la “Voce di Romagna mia nel mondo” MAURO FERRARA… sono gli EXTRALISCIO, in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “BIANCA LUCE NERA”, feat. DAVIDE TOFFOLO, prodotti da ELISABETTA SGARBI con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali.