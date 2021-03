Ermal Meta e Folcast vincono il "Premio SIAE - Roma Videoclip"

il cinema incontra la musica alla Festa del Cinema di Roma

Gli artisti a cui sono stati assegnati il “ Premio SIAE – Roma Videoclip ” Festival di Sanremo 2021 e sono:

” Festival di Sanremo 2021 e sono: Ermal Meta con “Un Milione di cose da dirti” e Folcast con “Scopriti”

“Premio SIAE – Roma Videoclip” a Ermal Meta e Folcast

Il premio, giunto XVIII edizione e ideato e diretto da Francesca Piggianelli, rende omaggio al connubio tra cinema e musica, valorizzando il videoclip come forma espressiva. E proprio in quest’ottica Roma Videoclip ha deciso di premiare Folcast, per il video di “Scopriti”, diretto da Giacomo Citro.

Ermal Meta “Premio SIAE – Roma Videoclip” Festival di Sanremo 2021 per il brano ed il videoclip “UN MILIONE DI COSE DA DIRTI” regia di Tiziano Russo.

In questa Edizione di Sanremo 2021, non è stato possibile organizzare in presenza la Premiazione, come l’Edizione scorsa presso CASA SIAE a SANREMO.

“Roma Videoclip” è una importante kermesse nazionale

dedicata al settore della musica e del cinema. Una rassegna dove s’incontrano e sono premiati i protagonisti del settore musicale e cinematografico. L’obiettivo di Roma Videoclip è di rendere omaggio agli artisti e registi del videoclip, connubio tra cinema e musica, che rappresenta una forma di arte espressiva, un micro film,grande attenzione anche per i nuovi talenti.

Roma Videoclip,ideato e diretto da Francesca Piggianelli,giunta alla XVIII Edizione, è realizzata in collaborazione con Luce Cinecittà,il Patrocinio di Roma Lazio Film Commission, Direzione Generale Cinema, Regione Lazio e SIAE