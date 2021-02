i bookmakers danno vincitori Francesca Michielin e Fedez

I due artisti collaborano da diversi anni ma a Sanremo insieme non hanno mai partecipato. Lo faranno con un brano dal titolo “Chiamami per nome“. Fedez ha spiegato che la prima idea è stata quella di realizzare una canzone insieme: “Testo dopo testo e prova dopo prova, è nato il pezzo e una volta terminato il brano ci siamo detti: ma perché non tentare questa avventura?”. Michielin a sua volta ha spiegato: “Quello che stiamo facendo è studiare canto, concentrandoci unicamente sui pezzi”.

Noi vincitori annunciati? Macché, noi andiamo per goderci appieno e in maniera totalizzante il nostro Sanremo, per divertirci e per cantare al meglio sul palco”. Francesca Michielin e Fedez, in coppia al Festival di Sanremo con il brano “Chiamami per Nome” (nessun riferimento al film pluripremiato del 2017 di Luca Guadagnino), non vogliono farsi condizionare dalle aspettative e dai pronostici a scatola chiusa della vigilia.

Entrambi d’accordo sulla necessità del festival, anche senza pubblico, e del sostegno a una categoria pesantemente provata da un anno di stop.

“Sarà un Sanremo molto potente anche per questo come messaggio – aggiunge Michielin -. Il segnale da dare ora è esserci”.

I due sono stati protagonisti anche dell’immancabile polemica pre-festival, con la pubblicazione sui profili social di Fedez di 10 secondi di Chiamami per nome, per la quale hanno rischiato la squalifica. “Non mi sono arrabbiata e ritengo una cattiveria dire che è stato fatto per far parlare di noi”, assolve la cantante. “Per assurdo è stata Francesca a darmi appoggio psicologico per il ‘fattaccio’, ma – assicura Fedez – non è stata una mossa strategica, ma un errore tragicomico, che racconterò dopo il festival per non peggiorare le cose. Mi sono già scusato con Francesca e poi anche con Amadeus e con la Rai per aver creato un ulteriore problema, in un momento in cui i problemi di certo non mancavano”.