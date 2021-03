Preoccupazione per Gaia in gara questa sera al Festival di Sanremo 2021 con “Cuore amaro“.

Gaia: è afona: “Mi sto curando” ma rassicura i Fans, salirò sul palco dell’Ariston

La vincitrice di “Amici” è a letto si sta curando con flebo di cortisone e fisiologica per idratare le corde vocali che sono arrossate e contratte. Preoccupazione per la performance di questa ser.

Gaia afona: “Mi sto curando”

Dopo la serata di ieri, in cui GAIA ha regalato un’elegante, intimista ed emozionante versione del capolavoro di Luigi Tenco “Mi sono innamorato di te”, accompagnata dalla grazia e la presenza raffinata e carismatica di Lous and The Yakuza in un omaggio multiculturale alla canzone d’autore italiana, questa sera la cantautrice torna sul palco dell’Ariston con la sua “CUORE AMARO”.

“Cuore Amaro” (Sony Music Italy), è la 3^ nuova entrata più alta nella Top 50 Italia di Spotify (tra gli artisti che si sono esibiti nella seconda serata del Festival) e si trova in poche ore già al 2° posto della nuova classifica generale di EarOne.

Gaia Il videoclip ufficiale di “Cuore Amaro”:

Gaia porta al Festival di Sanremo il suo cuore, un “cuore amaro” appunto, con un brano che è una canzone d’amore dedicata a se stessa, un’autobiografia di immagini che raccontano i suoi primi traguardi, quelli che non ha mai celebrato, le sue conquiste e anche i tanti errori, che benedice ogni giorno perché sono quelli che le stanno insegnando a crescere e senza i quali non sarebbe qui, ora. Questa canzone accoglie tutte le sue anime, la sua nuova consapevolezza, il tempo e la perseveranza che la aiutano a stare in equilibrio, a non cadere, perché i suoi sogni hanno radici forti e profonde, ben piantate a terra. A livello sonoro c’è tutto il calore della sua America Latina, accompagnato da ritmiche asciutte e rigorose simili a grattacieli in mezzo alla giungla. Sono pochi minuti che raccontano mesi, anni, è l’afa amazzonica.

Gaia sceglie il brand Salvatore Ferragamo per accompagnarla sull’iconico palcoscenico della 71ma edizione del Festival della Canzone Italiana. Per la cantante italo brasiliana, il Direttore Creativo Paul Andrew ha realizzato un guardaroba su misura per accompagnarla durante le serate del Festival: capi e accessori dall’appeal fresco e dirompente, caratterizzati da colori pieni e giochi di sovrapposizioni. Ispirati alla Collezione Winter 2021, look contemporanei, giovani e audaci, come la personalità di Gaia.

Per vestire nuovamente il suo “cuore amaro” questa sera ha scelto uno chemisier corto in seta georgette con dettagli drappeggio e grandi maniche a palloncino che chiudono con uno stretto polsino, indossato sotto a un lungo bustier in nappa con tasche a filetto dello stesso color blu fiordaliso. Il look è completato da un sandalo ton sur ton, che unisce creatività e artigianalità, realizzato a mano in Italia.