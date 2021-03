con un omaggio ad Ennio Morricone

E come già annunciato, ecco i super Ospiti della seconda serata: Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto de Il Volo.

I tre artisti hanno reso omaggio a Ennio Morricone, il Maestro che è scomparso lo scorso luglio. Accompagnati dall’Orchestra diretta da Andrea Morricone, hanno cantato Your Love.

“Per noi stasera è stata un’emozione“, ha detto Piero Barone ad Amadeus.

Il momento de Il Volo è stato anticipato da Nello Salza, il trombettista che ha in oltre 400 colonne sonore, 250 delle quali con Ennio Morricone. Al pubblico a casa di Sanremo 2021 ha regalato il tema de Il buono, il brutto e il cattivo.

Il Volo super ospite a Sanremo 2021

Il Volo omaggia Ennio Morricone, scomparso lo scorso luglio

Dopo la vittoria nel 2015 con il brano “Grande Amore” e il podio nel 2019 con il brano “Musica che resta”, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono tornati per la seconda volta come ospiti al Festival di Sanremo con un’emozionante performance in onore di ENNIO MORRICONE, grande direttore d’orchestra, musicista, compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale, insignito del Premio Oscar.

Eccezionalmente l’Orchestra del Festival è stata diretta da ANDREA MORRICONE, figlio del grande Maestro

IL Volo canta Your Love