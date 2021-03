Matilda de Angelis stasera a Sanremo 2021 con Zlatan Ibrahimovic

In conferenza oggi "Matilda de Angelis" parla del palco del festival di sanremo

Con Amadeus e Fiorello, sul palco del Festival più “strano” di sempre ci sarà Loredana Bertè. L’artista calabrese (di Bagnara) sarà la super ospite della serata, con un medley dei suoi successi e per presentare “Figlia di…”, il nuovo singolo in uscita lo stesso giorno. In più con gli “Amadeus”, quella stessa sera ci sarà Matilda de Angelis, la primadonna di Undoing.

All’inizio della conferenza stampa, Amadeus ha introdotto i due ospiti:

“Matilda de Angelis nasce come cantante, lo vedrete. Ibra se la caverà alla grande come tutto quello che fa”.

Questa sera al Festival di Sanremo i primi tredici Big

Questo l’ordine di esibizione dei big: Arisa, Colapesce e Di Martino, Aiello, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè, Irama, Madame, i Maleskin, Ghemon, Coma_Cose, Francesca Renga, Fasma.

I tredici Big saranno votati dalla giuria demoscopica e al termine della serata verrà stilata la prima classifica. Questa sera al Festival di Sanremo le prime quattro Nuove proposte in gara si esibiranno in questo ordine: Gaudiano, Elena Faggi, Avincola, Folcast.

I voti saranno per il 33% della giuria demoscopica, per il 33% della sala stampa e per il 34% del televoto. Al termine della sfida verranno decretati i primi due finalisti di venerdì.

