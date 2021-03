Random dopo Sanremo 2021 arriva "Nuvole" il nuovo album

Random, alla sua prima volta sul palco di Sanremo

Random annuncia la pubblicazione del suo nuovo album, “Nuvole”, in uscita il 2 aprile 2021 e da oggi disponibile in preorder a questo link nelle versioni: CD, CD + T-Shirt, Vinile colorato e autografato (esclusiva Amazon).

Prodotto interamente da Zenit, ad eccezione di una traccia prodotta da Junior, “Nuvole” si muove al ritmo delle emozioni cantate da Random che, traccia per traccia, compone un album fatto da brani diversi ma uniti da un unico fil rouge di mood e sonorità. All’interno dell’album sarà presente anche “Torno A Te”, il brano che questa sera presenterà al 71° Festival di Sanremo.





in cui il giovane cantautore, dopo il debutto con Giovane Oro e l’EP certificato Oro Montagne Russe, racconta paure, insicurezze e ferite spronando chi ascolta a inseguire i propri sogni che spesso, per timore, vengono lasciati in sospeso.

«Ho scelto il nome “Nuvole” perché ha due significati importanti: prima di tutto le nuvole tendono a prendere la forma che più ci piace; e poi le nuvole sono in un certo senso una “barriera superabile”, una specie di intralcio tra noi e il sole, proprio come accade tra gli obiettivi che vogliamo raggiungere e gli ostacoli che risiedono nelle nostre menti. La verità è che il sole è sempre lì, anche se a volte ci appare oscurato.»

Con oltre 210 milioni di ascolti su tutte le piattaforme digitali Random, non ancora ventenne, è fra i giovani artisti italiani più popolari e già autore di grandi successi: i tre singoli “Chiasso”, “Rossetto” e “Sono un bravo Ragazzo un po’ fuori di Testa” contano un totale di 6 dischi di Platino. I brani sono tutti contenuti nell’EP “Montagne Russe”, uscito a giugno 2020 e certificato Oro.

RANDOM – LIVE 2021 prodotto da VIVO CONCERTI SABATO 20 NOVEMBRE 2021 | ROMA @ATLANTICO LIVE DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 | MILANO @FABRIQUE