Bugo canta e morgan gli ruba la scena sui social

Bugo protagonista sul palco dell’Ariston, Morgan sui social. Un anno dopo il flop della scorsa edizione, continua il botta a risposta a distanza tra i due: pochi minuti fa infatti l’ex leader dei Bluvertigo ha pubblicato un post su Instagram con la versione integrale della rivisitazione del brano che avevano portato insieme l’anno scorso:

Sanremo 2021: Bugo Canta, Morgan su Instagram

Non ce l’ha proprio fatta Morgan a resistere.

A distanza di un anno dalla storica eliminazione dal Festival di Sanremo 2020 per l’abbandono da parte di Bugo, il cantante sembra non aver ancora digerito la vicenda e su Instagram ha deciso di vendicarsi a suo modo. Come? Pubblicando su Instagram un video in cui esegue la celebre canzone presentata all’Ariston insieme a Bugo l’edizione passata, ma nella versione “rivisitata” che aveva scatenato l’ira dell’ormai ex amico, proprio mentre si esibisce Bugo.

“E invece si” rigurada l’esibizione