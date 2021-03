Scivolone divertente della cantante

Sanremo 2021, scivolone divertente di Orietta Berti su YouTube.

su YouTube. La cantante ha confuso i Måneskin con i Naziskin .

con i . Il video è diventato virale sui social media.

Gaffe di Orietta Berti sul nome dei Måneskin, il gruppo musicale pop rock italiano composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

La cantante, in gara al Festival di Sanremo con Quanto ti sei innamorato, durante un’intervista rilasciata al canale YouTube Le Rane, ha detto: «Alcuni giovani non li conoscevo, non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, Ermal Metal o i Naziskin».

Uno scivolone che non è naturalmente passato inosservato sui social media dove il passaggio è diventato virale.

Orietta Berti, 77 anni, è tornata al Festival di Sanremo 29 anni dopo l’ultima volta.