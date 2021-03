Secondo Davide Shorty, poi Folcast e Wrongonyou

Gaudiano vince la gara delle Nuove Proposte a Sanremo 2021 con la canzone “Polvere da sparo”.

Il cantante si aggiudica la vittoria nella finale a quattro che annoverava anche Wrongonyou (quarto), Folcast (terzo) e, Davide Shorty (secondo). Tra i quattro, come annunciato da Amadeus, è riuscito a prevalere al televoto proprio Gaudiano. Premio della critica Mia Martini a Wrongonyou, premio Lucio Dalla a Davide Shorty. Adesso le ventisei canzoni degli artisti big in gara che si esibiranno nuovamente per riproporre la loro canzone in vista della finale in programma domani.

Con “Polvere da sparo” Gaudiano vince il 71° Festival di Sanremo