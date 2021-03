Le parole dell'artista dopo l'ok alla partecipazione con il video registrato

Festival di Sanremo ‘salvo’ per Irama ma non sarà sul palco dell’Ariston.

‘salvo’ per ma non sarà sul palco dell’Ariston. Il cantante costretto alla quarantena nella sua stanza d’albergo.

nella sua stanza d’albergo. Irama si è detto naturalmente dispiaciuto.

Irama non salirà sul palco dell’Ariston né stasera né dopo ma, almeno, fa parte del Festival di Sanremo 2021 grazie al video registrato durante la prova di lunedì scorso, 1° marzo. Il via libera al cambiamento del regolamento è stato dato sia da Amadeus che dalle case discografiche (e nessuno degli altri cantanti si è opposto).

Irama, in quarantena nella sua camera d’albergo così come prescritto dal protocollo anti Covid-19 dopo il tampone positivo per due membri del suo staff, ha affermato: «Da una parte sono grato e riconoscente che Amadeus mi abbia teso la mano in un momento di difficoltà, ma dall’altra sono mortificato e dispiaciuto perché ci tenevo a esibirmi sul palco. Dietro la performance dal vivo c’è un grande lavoro. Ci tenevo a giocarmi in maniera sana questo festival».

«Non è stato facile decidere di accettare o di non accettare – ha spiegato Irama, al secolo Filippo Maria Fanti – Ovvio che quella che andrà in onda non sarà la performance che è stata preparata in questi mesi. Le prove si fanno per verificare che sia tutto a posto, il live è un’altra cosa. Non ho idea se questo per me sarà un vantaggio o uno svantaggio, non sono uno stratega. Quello che so, è che sarebbe stato molto meglio evitarlo».

Per la serata delle cover Irama aveva scelto Cirano di Francesco Guccini: «C’è una intro che porta la firma di Guccini e per sarebbe stato molto emozionate vivere quel momento in diretta».