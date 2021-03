La cantante torna sul palco di Sanremo con abito argento e chioma rossa

Glicine, Noemi: la canzone di Sanremo 2021 su un amore sofferto e doloroso difficile da chiudere o recuperare

Noemi prende il posto di Irama

In seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione – prevista questa sera – è stata rimandata alla seconda serata del Festival.

Al suo posto – tra i 13 Campioni in gara questa sera – stasera si esibirà Noemi.

Come descriverei la nuova Noemi?

Appassionata, consapevole e… rossa, quello non cambierà». È una Noemi con una nuova, potente energia quella che si appresta a calcare il palco dell’Ariston portando in gara al Festival di Sanremo 2021 il brano “Glicine“, scritto dalla giovane e talentuosa Ginevra Lubrano, Francesco Fugazza, Tattroli e Dario Faini.

Un momento di rinnovamento profondo, quello della cantante romana, al secolo Veronica Scopelliti, che lei racconta così: «Sono partita da me, dalla mia testa e dalla voglia di fare chiarezza e di mettermi a fuoco come artista e come persona. Mi sembrava di aver perso la messa a fuoco su di me, sul mio corpo, e sono ripartita dal mio equilibrio mentale, cercando di capire cosa volevo cambiare.

Noemi prima di esibirsi