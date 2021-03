Al suo posto Noemi

Irama non parteciperà alla prima serata del Festival di Sanremo 2021 .

non parteciperà alla prima serata del . Positivo al coronavirus uno del suo staff.

Al posto del cantante ci sarà Noemi.

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 non avrà tra i suoi protagonisti Irama.

Infatti, in seguito al tampone antigenico, risultato positivo al coronavirus, di uno dei componenti dello staff del cantante, Irama, a sua volta, è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica.

In attesa del risultato, quindi, la sua esibizione è stata rimandata alla seconda serata del Festival. Al suo posto – tra i 13 Campioni in gara – si esibirà, dopo un sorteggio, Noemi.

L’esito del tampone molecolare, a cui è stato sottoposto sia il 25enne Irama che tutto il suo staff, sarà noto tra stasera e domani mattina. In tempo, quindi, in caso di negatività, per permettere a Irama di partecipare alla seconda sera.

Irama, su Instagram, si è limitato a condividere una storia con il comunicato ufficiale. È stato seguito sia il protocollo della RAI che quello della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) imposto a tutti i cantanti di etichette associate: Irama, infatti, fa parte della scuderia Warner. Di conseguenza, tutti i pasti dovranno essere consumati nella stanza d’albergo e l’artista potrà concedere interviste soltanto tramite Zoom.

Comunque, il tampone a cui è stato sottoposto Irama è risultato negativo. Lo riporta l’Ansa. Il risultato è giunto nel tardo pomeriggio.