Sanremo 2021, Willie Peyote: «Ermal Meta, che ruffiano»

Il cantante torinese, dopo aver attaccato Ermal Meta, continua a criticare fortemente tutti gli altri artisti.

Ora nel mirino c’è Francesco Renga, ma la sua ex coniuge Ambra Angiolini lo difende.

In un intervento su Twitch il cantante torinese ha dichiarato: “Ermal Meta non si meritava per niente il primo posto (quello provvisorio di venerdì, nda). Non ho assolutamente niente di personale contro di lui, ma ha cantato Caruso il giorno del compleanno di Lucio Dalla ed è una scelta ruffiana. Poi canta bene e nessuno gliela leverà questa cosa, ma in confronto Annalisa è l’Etna in eruzione.

La risposta di Ermal Meta sui social

Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica. pic.twitter.com/sEqos60YOv — Ermal Meta (@MetaErmal) March 7, 2021

Willie Peyote ha criticato anche l’esibizione di Francesco Renga, sul palco dell’Ariston, e ha scatenato una forte polemica con le sue dure parole:

“IO CREDO CHE RENGA, HA CAGATO SUL MICROFONO… O L’HO PENSATO SOLO IO? TI DICO SOLO CHE AD UN CERTO PUNTO SEMBRAVA AIELLO.”

Sui social, a difendere l’autore di Vivendo adesso, c’è Ambra Angiolini, sua ex compagna: