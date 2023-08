segnalazione dei lettori

In questa occasione pubblichiamo la foto segnalazione di Giuseppe Gullo. Una situazione di degrado molto ricorrente sulle strade della città di Palermo. Non si tratta soltanto di una circostanza di cattiva gestione pubblica ma dell’espressione delle cattive abitudini di molti palermitani che lasciano rifiuti ingombranti per strada favorendo la costituzione di piccole discariche che poi, con il passare dei giorni, diventano sempre più grandi, infestate ed infestanti.

Ringraziamo il nostro utente per la segnalazione invitando l’amministrazione del Comune ad intervenire e tutti i cittadini palermitani ad assumere una condotta civica più dignitosa e rispettosa della cosa pubblica nel segno del buon vivere comune.

Tipo segnalazione: Degrado

DISCARICA A CIELO APERTO.

AMIANTO, RATTI, CASSONETTI MAI RIMOSSI.

CHI PAGA PER LA COMPROMESSA SALUTE DEI RESIDENTI ?

Luogo: Salute residenti COMPROMESSA !, Via San Cristoforo , 25, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.