La Segnalazione Whatsapp al n. 3774388137

Salve.

Sono Faraone Fabiana amministratrice dell’azienda “bar pub dejavu” di Belmonte Mezzagno della Quale sono socia al 50 percento con mio fratello. Oggi ho ricevuto l’amara notizia dalla nostra commercialista che i 600 euro stanziati molto probabilmente non spettano a noi in quanto siamo un S. A. S e non ditta individuale. Questa notizia ci ha straziati.

Come già si sa una Azienda anche se chiusa e nel nostro caso lo è già da 10giorni ha delle spese da sostenere. Il mio socio lo è soltanto del capitale e non ha altro lavoro per potere sostenere eventuali spese, il mio compagno con il quale ho un bimbo di 16 mesi al momento è disoccupato ed a questo voglio aggiungere che per il fatto che lui sia disoccupato non ci spetta proprio nulla, non mi spetta il congedo parentale, non spetta la Sospensione dei suoi finanziamenti nonostante li pagassi io dato che non lavora, non ci spetta niente di niente, sembra quasi che una famiglia dove uno è disoccupato e l’altro ha un azienda che ha dovuto chiudere per il coronavirus e quindi vive con reddito 0 da giorni invece di aver più bisogno non abbia diritto a nessun aiuto.

Sto chiedono aiuti economici a tutta la famiglia ma purtroppo nessuno può sostenermi. I 600 euro non sono tanti anzi direi ridicoli ma almeno potrebbero aiutarmi a pagare l ‘affitto!

Ci sentiamo abbandonati, ogni giorno guardo Mio figlio e piango perché finiti gli ultimi spiccioli (e sono davvero spiccioli) come faremo a dargli da mangiare?

Ed il mutuo che non potremo pagare? E i prestiti? Luce? Diventeremo cattivi pagatori e nessuno ci aprirà più le porte.

È passato pochissimo ed abbiamo già toccato il fondo, il fondo davvero… Quando devo stanziare 3 euro al giorno per mangiare in 3 in famiglia di cui un neonato mi viene davvero da piangere….. E se la depressione si fa viva? Ci ammazziamo? Abbiamo bisogno di aiuto…. Abbiamo seriamente bisogno di aiuti.

Un abbraccio virtuale