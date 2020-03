La Segnalazione Whatsapp al n. 3774388137

Buongiorno. Lavoro in Poste Italiane in Veneto, scrivo in risposta a quel signore che segnala l’ufficio postale di Palermo che gestisce ” come gli pare” il servizio.

1 – Poste deve ridurre al minimo l’apertura di uffici/sportelli/personale, al fine di contenere il più possibile il covid19 x operatori e clienti.

2 – deve garantire solo i servizi essenziali di “vita o morte”, che cmq non significa successioni

3 – sono state spostate tutte le scadenze.

4 – da anni distribuisce carte per pagamenti online (postamat,Postepay, Poste mobile con app…) quindi quasi tutto si può pagare dal divano di casa

5 – tra le azioni aziendali anti covid19 c’è la santificazione degli uffici e l’apposizione di pannelli in plexiglass ove layout.

6 – tutta quella gente ammassata all’ingresso cos’è che non ha capito dell’ordine STATE A CASA? Cosa gli stava scoppiando tra le mani…un pacco? un bollettino?gli auguri di buona Pasqua ai parenti?

STATE TUTTI A CASA altrimenti sarà vano ogni sacrificio, compreso quello di chiuderli davvero tutti gli uffici…

Una postale.