Salve, scrivo da Palermo per segnalarvi quanto segue: dovendo effettuare una spedizione stamattina, verso le 11,40, mi sono recato all’ufficio postale aperto che mi viene più vicino (altri due prossimi alla mia abitazione sono chiusi, quello del Tribunale e quello di via M. Stabile), quello di Piazza Verdi. Dopo una decina di minuti di coda il responsabile dell’ufficio ci informava che avrebbero chiuso alle 12 “causa sanificazione”. Mi sono quindi recato alle poste centrali dove, nonostante l’ampissimo salone a disposizione ed il fatto che oltre il 50% degli uffici postali è chiuso, c’erano SOLO TRE SPORTELLI OPERATIVI!La conseguenza è stata quella che potete vedere in questa foto, turno scritto su fogli di carta appesi alla meglio. La gente si avvicina per scrivere il proprio nome, PASSANDOSI LA PENNA DI MANO IN MANO e, per controllare lo scorrere dell’elenco, crea assembramento…