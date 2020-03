La Segnalazione Whatsapp al n. 3774388137

Buongiorno..mi chiamo Patrizia Pantó e sono titolare di un asilo nido privato autorizzato a Palermo…purtroppo le nostre attività sono le prime ad essere state chiuse a causa di tutta questa terribile situazione…Ovviamente l’unica fonte di sostentamento erano le rette mensili…ma come possiamo continuare a chiederle ai genitori senza che usufruiscano del servizio? Come possiamo se anche molti di loro sono stati obbligati a non lavorare?Nessuna istituzione sta tenendo conto di noi! Il decreto cura Italia non prevede alcuna agevolazione per portare avanti un servizio così importante per la società come il nostro…nato da tanti sacrifici e con un grande investimento di denaro…!Vi allego istanza, facendomi portavoce dei servizi per l’infanzia della Sicilia, inviata alle istituzioni ..sperando che anche voi, editori, possiate dare voce al nostro urlo di aiuto…Ringrazio