Distribuiti oltre 200 buste contenenti generi di prima necessità.La gente ha mantenuto l’ordine. I volontari non intendono fermarsi. E lanciano su Facebook la raccolta per proseguire con la distribuzione alle famiglie bisognose.

Iniziativa solidale di alcuni residenti di Brancaccio, Romagnolo e Settecannoli L’iniziativa proposta da un residente Salvatore Barbagallo è stata sposata da un gruppo di vecchi amici per fronteggiare l’emergenza che ha portato alcune famiglie a non riuscire a sfamare i propri figli. L’appello lanciato sui social dal promotore Salvatore Barbagallo ha avuto un enorme riscontro. Molte le attività che hanno donato generi alimentari di prima necessità. Come farina, pasta, biscotti, latte e altri alimenti.Anche altri residenti dei quartieri di Brancaccio, Romagnolo e Settecannoli hanno aderito alla raccolta per aiutare chi ha davvero bisogno. Per tutti coloro che hanno necessità di fare una piccola scorta di latte, biscotti, pasta e altri alimenti utili per affrontare questi giorni difficiliDOMENICA 29/03/2020 sono stati distribuiti oltre 200 sacchetti contenenti alcuni generi alimentari di prima necessità per affrontare la crisi dovuta all’emergenza corona virus.Un ringraziamento a tutti i residenti che hanno aderito a questa iniziativa. E poi ancora grazie ai volontari:, Erasmo Bazzano, Carmelo Barbagallo, Salvatore Torregrossa, Gino Barone e Tony Fiorentino#solidarietà #coronavirus #palermo #Romagnolo #Settecannoli #brancaccio