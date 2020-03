il messaggio whatsapp

Carissimi Presidente Musumeci, Assessore Razza, le istituzioni tutte.

Sono un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica che come tutti i miei colleghi sta dando il proprio contributo per far si che l’infezione da Covid-19 faccia meno danni possibili. Noi dipendenti del AOUP Paolo Giaccone di Palermo ma come tutti i colleghi delle altre strutture sanitarie siamo in prima linea, anche con pazienti potenzialmente infetti da Covid-19. Come sapete già da tempo soffriamo la carenza se non la totale mancanza di DPI ( dispositivi di protezione individuale ) dispositivi assolutamente preziosi al fine di ridurre il rischio di contagio, peraltro rischiando di alterare i percorsi stabiliti dalle direzioni ospedaliere atti a contenere al meglio l’epidemia.

Oltre ai disagi fisici, soffriamo anche psicologicamente: siamo umani e, come tutti gli altri, avvertiamo impotenza, ansia, paura. Abbiamo sulla coscienza la salute delle nostre famiglie, dei nostri genitori, dei nostri figli. Usciamo al mattino per andare a fare il nostro dovere e non sappiamo se la sera possiamo rientrare nelle nostre case. Ci definiscono “ eroi “ in questi giorni ma sono le stesse persone che fino a ieri erano pronti a insultarci, aggredirci e denunciarci. Tanto ritorneranno ad insultare, aggredire e denunciare appena tutto sarà finito. La gente dimentica velocemente. E non siamo eroi. E’ il nostro mestiere. Stiamo solo cercando di renderci utili per tutti. Ora cercate di farlo anche voi.

Noi con le nostre azioni influenziamo la vita di migliaia di persone. Io, come migliaia di colleghi ci siamo e sicuramente alla fine del turno lavorativo come stabilito dalle direttive sulla sicurezza resteremo a casa fino al turno di lavoro di domani. E voi? Voi ci siete? Se ci siete, aiutateci. Chiediamo solo di poter compiere il nostro dovere nelle migliori condizioni per tutelare noi e i nostri pazienti.

Dott. T.S.R.M. Marco Daricello

NDR: Arrivano le mascherine, le dovrebbe consegnare la protezione civile