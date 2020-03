La Segnalazione Whatsapp al n. 3774388137

Attenzione si stanno arricchendo banche finanziarie e assicurazioni…

Mi hanno sospeso il prestito per 6 mesi continuando a pagare gli interessi per 80 euro al mese ma il piano di ammortamento si allungherà di 6 mesi. Quindi la sospensione mi costa 480 euro e il prestito si estinguerà più tardivamente.

Non mi sembra un aiuto ma un affondo. L’assicurazione la fanno durare 13 o 14 mesi ma il mio è mezzo è già un mese che è fermo. Vi sembra aiuto??? E non vi racconto del mutuo… Solo per informazione.

In questo tristissimo periodo c’è sempre chi ne approfitta.. Rendendolo ancora più triste e anche timoroso.