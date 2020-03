La Segnalazione Whatsapp al n. 3774388137

Salve sono un cittadino di palermo..oggi mi è capitato di aspettare dentro una farmacia, nel”attesa una persona anziana ha chiesto alla dottoressa se erano arrivate le mascherine..e lei ha risposto: arrivano lunedi però costano 15 euro cada uno..il signore anziano è rimasto male per il prezzo…mi sono intromesso io dicendo di vergognarsi …speculare su quello che tutti gli italiani stanno passando…la dottoressa con voce arrogante mi ha risposto che non ci poteva fare niente perchè il fornitore li vende care..??

Dio mio le mascherine sono un diritto del cittadino sopratutto a persone anziane..è uno schifo speculare..persone qua a palermo e non solo che non possono fare la spesa…e loro vendono mascherine 15 euro?…non e possibile ?fate qualcosa.??