La Segnalazione Whatsapp al n. 3774388137

Fuori questo discount come penso in tutti ce un cartello con scritto bisogna entrare con guanti e mascherina quando entrano senza nessuna protezione…mi sono rivolta al responsabile e mi hanno risposto in male modo dandomi dell’ignorante e altro…mi spiegate come si può uscire da tutto questo…?spero prenderete i giusti provvedimenti