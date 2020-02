In Via Massimo D’ Azeglio angolo via Saverio Scrofani da giorno giacciono sul marciapiede dei sacchetti di rifiuti vicino a un contenitore per la raccolta di abiti usati. L’ azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti dovrebbe provvedere alla raccolta . Gli uffici competenti dovrebbero programmare un sopralluogo per l’ installazione di una telecamera .