Coronavirus e difficoltà economiche, “Studenti universitari non possono pagare affitti”, interpellanza all’Ars

Spiega Stefania Campo: “Purtroppo è sotto gli occhi di tutti come le famiglie stiano già subendo gli effetti economici della crisi sanitaria in corso. Diventa quindi sempre più difficile sostenere le spese per gli studenti universitari che vivono in affitto nelle città sedi universitari..