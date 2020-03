La Segnalazione Whatsapp al n. 3774388137

Allora il discorso è questo …. nel nostro quartiere al Villaggio Ruffini (esattamente (viale cottolengo ) risiede una comunità di missione speranza e carità con circa 60 persone all’interno molti extracomunitari e nazionali nostri che purtroppo ancora oggi non capiscono e non rispettano i decreti legge …. sono sempre liberi di uscire e girovagare senza nessuna protezione … entrano ed escono da luoghi privi di sicurezza … frequentano gente di tutta Palermo e non possiamo Sapere se sono affetti da corona virus o no !!!

Qua ci abita per la maggior parte gente di un età superiore ai 70 anni e bambini piccoli ….Tramite il presidente Fiore e il vice presidente Costantino abbiamo mandato una lettera agli organi predisposti per il controlla ma ancora nulla allora stiamo cercando di scrivere in qualke articolo Se le interessa ho copia della lettera inviata