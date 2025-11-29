LONDRA (ITALPRESS) – Sarà esposta dal prossimo 2 dicembre e fino al 7 gennaio 2026 su iniziativa del Comune di Palermo, in collaborazione con l’Istituto italiano di Cultura di Londra che la ospita nella sua sede, la mostra Palermo rifiorisce con Santa Rosalia. L’esposizione verrà inaugurata il 2 dicembre dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Palermo Giampiero Cannella e dal direttore dell’istituto Italiano di Cultura di Londra Francesco Bongarrà, alla presenza del Vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè e del Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone.

“Grazie a questo tour di promozione internazionale, Palermo cresce in termini di attrattività e di flussi turistici in entrata, soprattutto in riferimento alla presenza di stranieri in città – dichiara il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – Questa di Londra è l’ultima tappa del 2025, ma continueremo il prossimo anno a raccontare all’estero il Festino e le nostre tradizioni che arricchiscono il valore culturale della città”. Il progetto espositivo Palermo rifiorisce con Santa Rosalia / Palermo blooms with Santa Rosalia, curato da Sandro Follari, Maria Francesca Martinez Tagliavia, Valentina Falletta e Claudia Giocondo, nasce nell’ambito degli eventi organizzati per celebrare i 400 anni dal rinvenimento, nel luglio 1624, delle spoglie mortali di Santa Rosalia, patrona della città.

“Palermo rifiorisce con Santa Rosalia, attraverso i magnifici scatti dei fotografi vincitori del concorso promosso dal Comune di Palermo – afferma Francesco Bongarrà, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra – restituisce tutta la magia del Festino e l’intensa partecipazione dei palermitani nel celebrare la loro Santa Patrona con una festa che è manifestazione di fede, devozione e partecipazione di popolo. Sono profondamente convinto che Londra rappresenti una tappa ideale per questo tour internazionale: una città che, da sempre, accoglie con curiosità e affetto le espressioni culturali della mia amata Isola. In tale contesto, esprimo la mia soddisfazione per la collaborazione con il Comune di Palermo in occasione di questo importante anniversario.”

Esposta una selezione degli scatti realizzati da fotografi professionisti e fotoreporter in occasione del Festino del 14 luglio 2024: un coinvolgente racconto visivo della città di Palermo e della sua più nota tradizione. Sono state selezionate da una autorevole commissione composta dal giornalista Rai Roberto Gueli; da Gianfranco Marrone, Professore ordinario di Semiotica presso l’Università di Palermo e da Maria Francesca Martinez Tagliavia, Direttore della Galleria Arte Moderna di Palermo. La mostra è arricchita dalle 4 foto vincitrici del concorso 2025, realizzato con il contributo di Sispi.

La mostra è organizzata dal Comune di Palermo con la collaborazione dell’Area Cultura. È realizzata da Civita Sicilia anche grazie al contributo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Saranno in mostra anche: un breve girato del Festino realizzato dall’Agenzia di comunicazione Albamedia e Balich Wonder Studio, un video che propone Palermo vista dall’alto, con momenti immersivi in alcuni suggestivi luoghi storici della città, per una produzione realizzata da Aerial Film Studios e il video del backstage con interviste ai protagonisti del Festino 2024, girato dal Centro Sperimentale di Cinematografia sede Sicilia.

– Foto ufficio stampa Civita Sicilia –

ITALPRESS).