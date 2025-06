AGRIGENTO (ITALPRESS) – Oltre settecento spettatori e lunghi applausi alla fine per una “Sinfonia del Nuovo Mondo” che sa di ripartenza. Agrigento Capitale Italiana della Cultura ha accolto l’Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro dell’Efebo, per un concerto offerto alla città diretto da Srba Dinic e un programma coinvolgente con pagine di èostakovic, Cajkovskij e Dvorßk.

“Siamo felici di esibirci ad Agrigento nell’anno in cui è Capitale italiana della cultura – ha detto il commissario straordinario della Sinfonica Margherita Rizza – La Sinfonica piace molto e il programma scelto è molto coinvolgente, ma sono comunque stupita della risposta e del successo. Speriamo di tornare”.

“La risposta della città è stata straordinaria, i biglietti si sono esauriti in pochissime ore, il teatro è pienissimo, speriamo sia un nuovo inizio in una città che merita fortemente questo titolo – intervengono il presidente di Agrigento2025 Maria Teresa Cucinotta e il direttore Giuseppe Parello – Ringraziamo la Regione Siciliana che ha voluto fortemente questo evento per promuovere e rendere omaggio alla Capitale Italiana della Cultura”.

Il concerto si è aperto con l’Ouverture festiva op. 96 di Dmitrij, poi il Capriccio italiano op. 45 di Pëtr Il’ic Cajkovskij, e infine uno dei capolavori assoluti del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal Nuovo Mondo” op. 95 di Antonín Dvorßk. Alla fine una degustazione di vini e prodotti del territorio a cura della Strada del Vino della Valle dei Templi.

– Foto Ufficio stampa Foss –

(ITALPRESS)