PALERMO (ITALPRESS) – Palermo ha ospitato la conferenza stampa di lancio dell’evento “Navigare insieme: l’Italia senza barriere”, promosso dalla Federazione Italiana Vela in partnership con UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica. Il programma si propone di avvicinare le persone con disabilità allo sport della vela attraverso un calendario di attività che si svolgeranno fino al mese di novembre su tutto il territorio italiano.

“La Federazione è entusiasta di avviare questo ambizioso progetto, con un partner prestigioso come UniCredit, proprio da Palermo”, ha affermato Fabio Colella, consigliere federale delegato al settore para sailing, che aggiunge: “Questa città, storicamente attenta all’inclusione, rappresenta il punto di partenza ideale per il nostro viaggio. Un obiettivo che ci siamo posti con UniCredit è quello di trasformare i nostri circoli – oltre 700 su tutto il territorio nazionale – abbattendo le barriere e garantendo che ognuno possa usufruire delle nostre imbarcazioni”.

Tra i partecipanti all’evento, il regional manager UniCredit Sicilia Salvatore Malandrino, che ha dichiarato: “Il sostegno di UniCredit a questa bellissima iniziativa si è concretizzato grazie al Progetto Carta Etica, lanciato da UniCredit nel 2005 e giunto oggi al suo 20mo anno. Per ogni acquisto finalizzato con le carte di credito della gamma etica, UniCredit dona al Fondo Carta Etica il 2×1000 del totale delle spese sostenute da clienti e dipendenti in Italia. Le disponibilità raccolte vengono destinate a iniziative di solidarietà a supporto dei territori in cui UniCredit è presente; in Sicilia, in particolare, dal 2011 ad oggi, abbiamo assegnato oltre 2,5 milioni di euro a 211 progetti di onlus che operano nell’isola”.

Durante la conferenza sono, inoltre, intervenuti l’assessore allo sport del comune di Palermo, Alessandro Anello, e l’assessore alle politiche sociali Rosalia Pennino; Roberta Cascio, vice presidente del Comitato Italiano Paralimpico Sicilia; il presidente della Classe Hansa Carmelo Forastieri; il presidente del comitato VII Zona FIV Giuseppe Tisci. A seguire, si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera “La vela per tutti – FIV” alla città di Palermo, come simbolo di gratitudine per l’accoglienza e il sostegno dimostrati.

La giornata è proseguita con un incontro informativo rivolto ad associazioni, volontari ed educatori, e con un’attività di introduzione alla vela curata dai tecnici federali. Domani il programma continua con attività – dedicate ad associazioni e istituti scolastici – a terra e in acqua.

