CATANIA (ITALPRESS) – Disagi per il maltempo nel Catanese. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, a causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando buona parte della Sicilia. Una forte grandinata ha interessato, la notte scorsa, alcuni paesi etnei del versante Sud-Est. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania, sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso per la neve e il ghiaccio che hanno reso impraticabili alcune strade. In particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania, sono stati soccorsi diversi automobilisti bloccati nelle loro auto in panne. Registrati anche allagamenti e danni causati da violenti acquazzoni. Oltre alle squadre della sede centrale del Comando e dei Distaccamenti Nord e Sud, sono stati impiegati anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco dei Nucleo di Catania e le squadre dei distaccamenti di Acireale e Riposto.

Complessivamente dalla mezzanotte alle 8 del mattino sono stati eseguiti 32 interventi in tutto il territorio della provincia di Catania. Altri 16 interventi sono in corso e ancora 14 da espletare. A Riposto, nella zona Torre Archirafi, è straripato un torrente. Al momento la situazione è sotto controllo e sul posto è ancora presente una squadra del Distaccamento di Riposto.

