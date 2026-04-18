SIRACUSA (ITALPRESS) – Nelle aule Formazione del presidio ospedaliero A. Rizza in viale Epipoli, l’Asp di Siracusa ha riunito il personale sanitario e gli esperti dei sistemi informatici per un evento operativo dedicato all’applicazione pratica delle tecnologie digitali nei processi di cura.

Presente all’evento, assieme al direttore dei Sistemi informativi e Controllo di gestione Santo Pettignano, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci che ha sottolineato come tale integrazione tra competenze mediche e informatiche sia fondamentale per semplificare i processi burocratici e garantire servizi di prossimità: “E’ per me un vero piacere accogliervi oggi, nella mia prima occasione ufficiale di incontro con la stampa e con la comunità sanitaria di Siracusa dal mio insediamento. L’intelligenza artificiale e la telemedicina non sono più concetti astratti o del futuro, ma strumenti che l’Asp di Siracusa ha integrato nei processi clinici per abbattere la burocrazia e, soprattutto, per velocizzare le cure. Ringrazio i professionisti sanitari e gli esperti informatici che con entusiasmo hanno dato vita a questa giornata che sancisce una collaborazione già proficua che renderà sempre di più l’Azienda un modello di efficienza e innovazione tecnologica”. “L’evento di oggi è un tassello importante – ha aggiunto l’ingegnere Santo Pettignano – nel processo di consolidamento di una collaborazione ed un confronto costante interdisciplinare, che proseguirà nei prossimi mesi, per valutarne gli effetti ed apportare miglioramenti nel percorso di innovazione, consolidando una sinergia sempre più stretta tra l’area clinica e quella tecnologica per rispondere con efficienza e tempestività ai bisogni di salute del territorio, mantenendo fermo il principio che l’innovazione digitale agisce a supporto della decisione clinica dei sanitari”.

Attraverso i tavoli operativi sono state analizzate soluzioni concrete per l’efficientamento del sistema sanitario, tra cui l’impiego dell’intelligenza artificiale nella redazione delle lettere di dimissione, servizi di Televisita, Telestroke per monitorare a distanza pazienti colpiti da ictus, TeleSIMT per la tele gestione del processo trasfusionale di validazione del sangue, al sistema per la gestione integrata dell’infarto acuto, dagli applicativi di pre-triage nei pronto soccorso, ai sistemi per il controllo delle infezioni tramite l’intelligenza artificiale, al programma per la sorveglianza attiva per la prevenzione clinica, al supporto per la riabilitazione motoria e cognitiva sfruttando gli stimoli della realtà virtuale immersiva, al progetto che digitalizza la farmaco vigilanza migliorando la prevenzione dei danni da farmaci, a PS NEXT+ la piattaforma pluripremiata a livello nazionale per il governo clinico dei Pronto soccorso che supera i limiti tradizionali trasformando i dati in supporto operativo per il coordinamento clinico in tempo reale e una gestione proattiva, alle applicazioni per la rilevazione dei parametri vitali dei pazienti in tempo reale e ai software gestionali per le nuove Case di Comunità.

Nelle diverse postazioni, i professionisti hanno dimostrato come l’integrazione tra competenze cliniche e soluzioni digitali permetta di ottimizzare i processi quotidiani, riducendo il carico burocratico e migliorando la qualità dell’assistenza ai pazienti.

foto: ufficio stampa Asp Siracusa

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