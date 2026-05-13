BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) (ITALPRESS) – Oltre 110 grammi di droga e cinque telefoni cellulari sono stati sequestrati ieri pomeriggio nel campo sportivo della casa circondariale “Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto.
La polizia penitenziaria ha avviato le indagini coordinate dalla Procura guidata da Giuseppe Verzera. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, l’introduzione del materiale tramite un drone che avrebbe sorvolato le aree esterne del carcere. Determinanti potrebbero risultare le immagini del sistema di videosorveglianza.
– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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