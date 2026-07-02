PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Z.E.N. 2, hanno denunciato in stato di libertà due persone dello stesso nucleo familiare e sequestrato armi e sostanze stupefacenti. I due indagati sono un 59enne e un 18enne entrambi palermitani, già noti alle forze dell’ordine, accusati di riciclaggio e minaccia a pubblico ufficiale, inoltre il ragazzo è stato anche denunciato per guida senza patente con violazione reiterata nel biennio. L’operazione ha consentire di rinvenire all’interno di un garage in uso ai due indagati una pistola giocattolo priva del tappo rosso con il serbatoio inserito occultata dietro ad alcune tavole di legno. Nello stesso contesto operativo è stata controllata un’autovettura in uso ai congiunti con il numero di telaio contraffatto.

Nel corso delle verifiche il ragazzo ha tentato la fuga venendo bloccato dai militari e segnalato anche per guida senza patente. Nel medesimo contesto operativo la perquisizione è stata estesa a un locale sotterraneo in via Rocky Marciano, dove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 57 dosi di hashish (per un peso di circa 100 grammi), 14 di cocaina (oltre i 6 grammi), nonché una pistola semiautomatica calibro 9 completa di serbatoio con all’interno 5 proiettili unitamente ad altre venti cartucce dello stesso calibro. Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.

– foto ufficio stampa Carabinieri Palermo –

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