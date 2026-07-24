PALERMO (ITALPRESS) – Il derby azzurro dei “Palermo Ladies Open” sorride a Lucia Bronzetti. La riminese, testa di serie numero 2 del tabellone, conquista l’accesso ai quarti di finale superando la licatese Dalila Spiteri, numero 355 del ranking Wta, con un doppio 6-4 in un’ora e 33 minuti. È stato un derby equilibrato e combattuto, con entrambe le giocatrici protagoniste di un confronto intenso. Alla distanza, però, è riuscita a emergere Bronzetti che nei quarti affronterà la marocchina Yasmine Kabbaj, numero 271 della classifica mondiale. “A questi livelli tutte le partite sono difficili – le parole di Bronzetti dopo il match – Spiteri ha giocato bene, alla fine ha fatto la differenza l’atteggiamento. Sono rimasta attaccata in tutti i punti e sono contenta di essere riuscita a portare a casa la partita”. Prosegue senza ostacoli anche il cammino della testa di serie numero 1 Francesca Jones. La britannica ha regolato la rumena Miriam Bulgaru, numero 246 Wta, con un convincente 6-3 6-2 in un’ora e 10 minuti, centrando così la settima vittoria consecutiva. Nei quarti troverà l’azzurra Jennifer Ruggeri.

Si conclude invece al secondo turno il percorso di Noemi Basiletti. Dopo aver superato le qualificazioni e conquistato un successo anche nel tabellone principale, la tennista azzurra, numero 309 del ranking Wta, si è arresa alla tedesca Mina Hodzic, numero 320 del mondo e anche lei proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3 2-6 6-2 al termine di una battaglia durata 2 ore e 31 minuti.

Per Hodzic si tratta della prima volta ai quarti di finale in un torneo Wta 125, risultato che le consentirà anche di festeggiare il nuovo best ranking con l’ingresso, per la prima volta in carriera, nella top 300 mondiale. Al prossimo turno affronterà Fiona Ferro, campionessa al Country Time Club nel 2020.

Basiletti guarda, comunque, con fiducia al percorso compiuto a Palermo, chiuso con tre vittorie complessive. “Posso rimproverarmi qualcosa, ma è stato un buon torneo – ha detto al termine dell’incontro -. Devo cogliere quanto di positivo ho fatto. Sono contenta delle partite giocate, che mi servono per consolidare quanto sto facendo in allenamento. Devo lavorare sui colpi di inizio gioco, posso migliorare ancora tanto. Oggi non sono stata abbastanza attenta all’inizio del terzo set. Mi dispiace perché la partita si poteva vincere, ma nel set decisivo lei è stata superiore”.

Raggiunge i quarti di finale al Country Time Club anche la russa Alevtina Ibragimova. La 21enne moscovita, numero 236 della classifica Wta, ha superato con autorità la francese Alice Rame per 6-0 6-4 in un’ora e 24 minuti. Il risultato conferma l’ottimo momento di forma della russa, che ha vinto nove delle ultime undici partite disputate. Nelle scorse settimane ha raggiunto la finale del W75 di Blois, in Francia, e gli ottavi di finale del Wta 250 di Iasi, partendo dalle qualificazioni, al suo debutto nel circuito maggiore. Nei quarti di finale Ibragimova sfiderà un’altra francese, Clara Burel, qualificatasi ieri grazie al walkover per il ritiro di Federica Urgesi.

Nel doppio si ferma ai quarti di finale il percorso di Anastasia Abbagnato e Miriana Tona. Le due siciliane sono state sconfitte dalla statunitense McAdoo e dall’ungherese Nagy con il punteggio di 7-5 6-3. In semifinale McAdoo/Nagy affronteranno le teste di serie n. 1 Cascino/Lansere, vittoriose al match tie-break su Ayukawa/Serban. L’altra semifinale vedrà di fronte le teste di serie n. 2 Ciric Bagaric/Moratelli e la coppia Tikhonova/Zidansek.

Ad aprire la giornata sul Centrale, alle ore 17, sarà la numero 1 del seeding Francesca Jones che affronterà Jennifer Ruggeri. A seguire, non prima delle 19, spazio a Lucia Bronzetti contro Yasmine Kabbaj. A chiudere il venerdì sul campo principale sarà Fiona Ferro con la tedesca Mina Hodzic. Sul Campo 6, invece, in programma le semifinali di doppio e il quarto di finale tra la russa Ibragimova e la francese Burel.

Giornata dedicata alle eccellenze vitivinicole siciliane al Country Time Club, che ha ospitato l’evento WineSicily x Palermo Ladies Open. Nella Class Country si è invece svolto l’incontro promosso dalla BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, dal titolo “Coltivare l’autenticità: il credito cooperativo a sostegno dello sviluppo vitivinicolo territoriale”. L’iniziativa ha riunito rappresentanti del mondo bancario, produttivo e associativo per approfondire le prospettive di crescita della filiera vitivinicola siciliana e il ruolo che il credito cooperativo può svolgere nel sostenere uno dei comparti più rappresentativi dell’economia regionale.

– foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).