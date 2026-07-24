PALERMO (ITALPRESS) – Irfis FinSicilia procede nell’erogazione delle agevolazioni destinate a cittadini e imprese colpiti dagli eventi calamitosi legati al ciclone Harry. Mercoledì scorso, nei conti dell’istituto finanziario sono stati accreditati 3,2 milioni di euro, quale integrazione delle risorse destinate alla misura, disposta dal governo Schifani.

“Prosegue il nostro impegno – sottolinea il presidente della Regione Renato Schifani – per assicurare alle attività imprenditoriali e ai residenti gli aiuti necessari a ripartire. Abbiamo integrato la dotazione finanziaria, in considerazione di tutte le istanze pervenute, così da potere coprire tutte le richieste. Come detto sin dall’inizio di questa emergenza, non lasceremo indietro nessuno”.

Conclusi i necessari controlli amministrativi, Irfis ha immediatamente predisposto i pagamenti in favore dei beneficiari. Le erogazioni, in esecuzione oggi con valuta lunedì 27 luglio, riguardano 100 pratiche per un importo complessivo di 1,8 milioni di euro. Per la restante quota delle risorse ricevute, l’istituto ha già attivato il soccorso istruttorio, sollecitando i destinatari interessati. Le pratiche saranno liquidate non appena perverrà l’appendice al modello C1, debitamente compilata e timbrata dai Comuni competenti. Completato questo iter, non risultano più domande in giacenza.

– Foto Regione Siciliana –

(ITALPRESS).