MESSINA (ITALPRESS) – Continua da ieri a tremare la terra nel messinese, sui Nebrodi, dove sono state registrate almeno una ventina di scosse di terremoto in un’area compresa tra Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino e San Fratello.

L’ultima di magnitudo 2.1 è stata rilevata dall’Ingv, alle 12:41, a 2 chilometri a sud ovest da Militello Rosmarino, ad una profondità di 8 chilometri. Poco prima, alle 11:50, una scossa di magnitudo 2.9 è avvenuta a 5 chilometri ad est di San Fratello, sempre ad una profondità di 8 chilometri. L’evento più forte di magnitudo 3.5 è avvenuto alle 05:17 a 4 chilometri a sud ovest di Militello Rosmarino.

-Foto screenshot sito Ingv-

(ITALPRESS).