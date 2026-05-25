PALERMO (ITALPRESS) – A Messina, in base alle proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai (campione 55%), è in testa con il 55,9% Federico Basile (coalizione 56%), candidato del centro, seguito da Marcello Scurria, candidato del centrodestra, con il 28,1% (coalizione (29,4%). Antonella Russo, rappresentante del centrosinistra, è al 12,5% (coalizione 13,3%).

Vladimiro Crisafulli si avvia a diventare sindaco di Enna. In base ai dati dello scrutinio parziale (al momento 6 sezioni su 35) il candidato del centrosinistra è saldamente in testa con il 62,6%. Distanziato il candidato del centrodestra, Ezio Massimo De Rose, fermo al 33,62%.

Ad Agrigento, quando sono state scrutinate 2 sezioni su 57 è in vantaggio il candidato del campo progressista Michele Sodano con il 40,21%, seguito da Dino Alonge, appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Mpa, Udc e alcune liste civiche con il 32,47%.

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