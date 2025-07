PALERMO (ITALPRESS) – Con la determinazione di chi non si è mai arresa, nemmeno davanti a difficoltà che avrebbero fermato chiunque, Francesca Jones si prende Palermo, il secondo titolo Wta 125 della carriera e un posto tra le prime 90 giocatrici del mondo (domani nella nuova classifica sarà 84 del ranking).

La britannica ha vinto la finale dei 36esimi “Palermo Ladies Open”, andati in scena sulla terra rossa del Country Time Club, battendo in 2 set l’olandese Anouk Koevermans, sorpresa del torneo e numero 201 del modno, con il punteggio di 6-3 6-2, in un’ora e 10 minuti di gioco.

La tennista di Leeds, 24 anni, che a causa di una rara condizione genetica ha quattro dita per mano, ha dato una lezione di talento e forza mentale per tutta la settimana. Nessun set perso, grande solidità e tennis d’attacco, fino all’ultima palla chiusa con un sorriso che sa di conquista.

“Ho sentito l’amore di Palermo nel corso del torneo – ha detto Francesca Jones nel corso della premiazione -. Grazie al pubblico e grazie agli organizzatori per questa bellissima settimana. Complimenti ad Anouk per il torneo, sei una bellissima persona. Amo l’Italia, adesso andrò in vacanza a Taormina”.

Per la Jones si tratta del secondo titolo Wta 125 della stagione, dopo il trionfo al Grand Est Open 88 a Contrexeville, due settimane fa. Il successo a Palermo le permette di consolidare il suo ranking nella top 90 mondiale, obiettivo dichiarato a inizio torneo. Dopo Heather Watson e Emma Raducanu, è la terza britannica ad alzare un trofeo del circuito negli ultimi cinque anni e la prima in assoluto a farlo nei 36 anni di storia dei Palermo Ladies Open. Esce, comunque, a testa altissima Anouk Koevermans, 21 anni, figlia dell’ex numero 37 Atp Mark, che a Palermo ha firmato il miglior risultato della sua giovane carriera.

A premiare le finaliste, davanti a una tribuna centrale gremita, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’assessore comunale allo Sport e al Turismo, Alessandro Anello, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata, e il direttore del torneo, Oliviero Palma. “Il bilancio della manifestazione – hanno affermato Cammarata e Palma – è assolutamente positivo. E’ stata l’edizione più seguita degli ultimi anni, con numeri record di presenze e visibilità”. La competizione del Country Time Club Palermo tornerà a luglio del 2026.

– foto Ufficio Stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).