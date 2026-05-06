PALERMO (ITALPRESS) – Hanno giurato a Sala d’Ercole, all’inizio della seduta odierna dell’Assemblea regionale siciliana, i tre nuovi assessori nominati nei giorni scorsi dal presidente della Regione, Renato Schifani. Si tratta di Nuccia Albano che va alla Famiglia e alle politiche sociali, di Marcello Caruso alla Salute e di Elisa Ingala alle Autonomie locali e funzione pubblica. Albano e Ingala assumono le deleghe che erano ad interim nelle mani di Schifani, mentre Caruso prende il posto di Daniela Faraoni.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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