PALERMO (ITALPRESS) – Il Generale di Brigata, Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, accompagnato dal cappellano militare Don Salvatore Falzone e dal maresciallo maggiore Salvatore Bellomonte, Comandante della Stazione Carabinieri Palermo Oreto, ha fatto visita nel capoluogo siciliano alla comunità “Missione Speranza e Carità” fondata dal compianto missionario laico “fratello” Biagio Conte, dove sono stati accolti da Don Pino Vitrano, parroco e guida spirituale del centro.

Nel corso della visita sono stati illustrati gli spazi simbolo della comunità, la chiesa “Casa di preghiera per tutti i popoli”, il “Portico dei gentili”, “i murales che raffigurano Biagio Conte”, oltre ai laboratori e alla falegnameria, luoghi in cui preghiera, lavoro e solidarietà si intrecciano nella vita quotidiana degli ospiti. Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” non solo ha espresso il suo apprezzamento per l’opera svolta dalla Missione, sottolineando come “la gentilezza e la nobiltà d’animo predispongano le menti all’ospitalità”, ma ha anche ribadito l’impegno dei Carabinieri “a mantenere una presenza costante accanto alla comunità nel segno di valori condivisi di vicinanza e sostegno ai più fragili”.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

