PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Lamine Yamal in vacanza a Pantelleria. Il 17enne fuoriclasse del Barcellona si sta godendo qualche giorno di riposo nell’isola siciliana, dopo le fatiche di una stagione esaltante con il triplete centrato in Spagna tra Liga, Coppa del Re e Supercoppa nazionale.

L’arrivo in Sicilia a bordo di uno yacht, poi il trasferimento in elicottero a Pantelleria, il luogo scelto per smaltire anche la delusione della finale persa in Nations League contro il Portogallo. Yamal ha scelto una villa in località Recale, in una delle zone più belle delle dell’isola, nei pressi della Balata dei Turchi. Il campione del Barça ha postato, tra specialità di cibo, panorami mozzafiato e gite in barca, alcune foto di Pantelleria dove, tra gli altri, in questi giorni è presente anche Fabio Capello.

